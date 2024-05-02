القوات الجوية الأمريكية تستعد لتوسيع اتهاماتها لمسرب وثائق البنتاغون

يواجه الجندي في سلاح الجو الأمريكي جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق عسكرية سرية ونشرها عبر الإنترنت، إجراءات جنائية عسكرية بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الموحد للقضاء العسكري.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في بيان لشبكة ABC News: "بعد التنسيق الوثيق مع وزارة العدل، قررت القوات الجوية أنه ينبغي توجيه اتهامات منفصلة ومتميزة ضد جاك تيشيرا، بسبب سوء السلوك المزعوم المتعلق بواجباته العسكرية".

ووفقا لوثيقة تتضمن تفاصيل التهم العسكرية التي قدمها المتحدث الرسمي، تشمل التهم عدم الانصياع لأمر قانوني وعرقلة العدالة.

تزعم القوات الجوية في التهمة الأولى أن تيشيرا عصى أمرا "بالتوقف والكف عن الوصول إلى معلومات لا تتعلق بواجباته" في قاعدة أوتيس للحرس الوطني الجوي أو بالقرب منها في ماساتشوستس ما بين 15 سبتمبر 2022 و13 أبريل 2023.

وتزعم التهمة الثانية أن تيشيرا تخلص من جهاز iPad والقرص الصلب للكمبيوتر والهاتف المحمول "بقصد عرقلة سير العدالة في قضيته الشخصية، والذي كان لدى المتهم سبب للاعتقاد بوجود أو ستكون هناك إجراءات جنائية معلقة"، وذلك في الفترة ما بين 1 مارس و13 أبريل 2023.

وتزعم القوات الجوية أيضا أن تيشيرا وجه شخصا آخر لحذف رسائل Discord التي أرسلها "بقصد عرقلة سير العدالة في حالته الشخصية"، في 7 أبريل 2023.

وقال المتحدث إنه سيتم إرسال هذه الاتهامات إلى جلسة استماع بموجب المادة 32 من القانون الموحد للقضاء العسكري "حيث سيقوم ضابط محايد ومنفصل بفحص ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة الاتهامات إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في قاعدة هانسكوم الجوية في ماساتشوستس في 14 مايو. ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى العام الماضي لائحة اتهام إلى تيشيرا في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني.

واعترف بأنه مذنب في جميع التهم الست ووافق على قبول حكم بالسجن لمدة 16 عاما في مارس. وفي المقابل، وافق المدعون على عدم توجيه اتهامات إضافية له بموجب قانون التجسس. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر.

وأكد مسؤول دفاعي لـ ABC News في مارس أن تيشيرا لا يزال في الخدمة الفعلية في القوات الجوية وقد يواجه اتهامات عسكرية أمريكية بعد الفصل في التهم الجنائية المدنية.

وباعتباره أحد أفراد الحرس الوطني للطيران في ولاية ماساتشوستس، تم وضعه في حالة الخدمة الفعلية بموجب القانون رقم 10 في القوات الجوية، وهو ما سيحدد ما إذا كان تيشيرا يجب أن يواجه أيضا تهما جنائية عسكرية.

المصدر: abc news