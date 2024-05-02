قال فاسيلي بوليشوك، أحد الأعضاء السابقين لمجلس أوديسا، إن نائب المدعي العام لأوكرانيا نيكولاي بانشوك، زار المدينة في 2 مايو 2014 ومنع قوات الأمن المحلية من وقف الاضطرابات هناك.

وشدد بوليشوك، على أن هذه الزيارة تدل بشكل دامغ على أن المأساة التي وقعت في أوديسا لم تكن مجرد حادث، بل كانت عملية مخططة.

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وفي حديث لمراسل نوفوستي، أضاف بوليشوك الذي شهد تلك الأحداث ثم قام بالتحقيق فيها: "في الساعة 12 ظهرا من يوم 2 مايو، وصل نائب المدعي العام لأوكرانيا نيكولاي بانشوك إلى أوديسا، وقام على الفور بجمع كل قادة الهيئات الأمنية وأوعز بقطع كل الاتصالات الهاتفية بما في ذلك الهواتف المحمولة، وعقد اجتماعا حول مكافحة النزعات الانفصالية".

ويرى بوليشوك، أن الهدف من زيارة نائب المدعي العام، كان منع تدخل الشرطة التي تكمن مهمتها الأساسية في حماية النظام العام، وعدم إعاقتها لقمع احتجاج معارضي الانقلاب.

في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".

واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.

المصدر: نوفوستي