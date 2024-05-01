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نيبينزيا يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة

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نيبينزيا يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة
Sputnik
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الجمعية العامة، يوم الأربعاء، أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي

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