"حاقد ومعاد للسامية".. رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم الرئيس الكولومبي

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال كاتس في تغريدة على منصة "إكس": "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأولاد واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا كانت دافئة دائما، ورئيس حاقد ومعاد للسامية لن يتمكن من تغيير ذلك".

وقرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل اعتبارا من غد الخميس بسبب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفة حتى الآن، أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي 20 فبراير الماضي قارن الرئيس الكولومبي بين الهجوم الإسرائيلي على غزة والمحرقة اليهودية على يد النازيين.

ودعمت كولومبيا والبرازيل الشكوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الابادة الجماعية التي تمّ إقرارها عام 1948.

كذلك، أعلنت كولومبيا في فبراير تعليق شراء الأسلحة التي تصنّعها إسرائيل، بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة.

المصدر: RT