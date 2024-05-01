 
مباشر

لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على "حماس" تنفيذه (فيديو)

أخبار العالم

لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على
منصة إكس
لقاء موسع جمع نتنياهو مع وزير الخارجية بلينكن في تل أبيب - 1 مايو 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xghh

انتهى لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برفض إسرائيل وقف الحرب.

وكتب عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو على منصة "إكس": "لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن انتهى قبل قليل".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو شدّد لبلينكن على ضرورة "تخلي حماس عن مطلب وقف الحرب"، وذلك في إطار مفاوضات الوساطة الجارية بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

وقال نتنياهو: "إن إصرار حماس على وقف الحرب سيجهض صفقة التبادل"، لافتا إلى رفضه أي اتفاق هدنة يتضمن "إنهاء الحرب".

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا