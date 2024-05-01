لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على "حماس" تنفيذه (فيديو)

انتهى لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برفض إسرائيل وقف الحرب.

وكتب عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو على منصة "إكس": "لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن انتهى قبل قليل".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو شدّد لبلينكن على ضرورة "تخلي حماس عن مطلب وقف الحرب"، وذلك في إطار مفاوضات الوساطة الجارية بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن انتهى قبل قليل. pic.twitter.com/6pndwTrDuR — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 1, 2024

وقال نتنياهو: "إن إصرار حماس على وقف الحرب سيجهض صفقة التبادل"، لافتا إلى رفضه أي اتفاق هدنة يتضمن "إنهاء الحرب".

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية