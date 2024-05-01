 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته وسط غزة (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgfq

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في قطاع غزة تواصل عملياتها لإحباط "العمليات الإرهابية" وسط غزة، معلنا أنه تم قصف عدة أهداف في أنحاء القطاع خلال اليوم الماضي.

وقال الجيش في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ودمرت عددا من الأهداف التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك منشآت تخزين الأسلحة، والهياكل العسكرية، ومواقع الإطلاق، وقاذفات الهاون المستخدمة لإطلاق النار على قواتنا".

وذكر أنه "طائرات سلاح الجو قصفت عدد من المسلحين الذين قاموا بتوجيه الصواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كما تم تحديد خلية كانت تعمل على زرع المتفجرات، وتم قصفها بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وأضاف: "قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة، حيث عثرت خلالها على مخزونات أسلحة ووثائق ومعدات عسكرية في أحد المباني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا