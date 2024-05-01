الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته وسط غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في قطاع غزة تواصل عملياتها لإحباط "العمليات الإرهابية" وسط غزة، معلنا أنه تم قصف عدة أهداف في أنحاء القطاع خلال اليوم الماضي.

وقال الجيش في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ودمرت عددا من الأهداف التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك منشآت تخزين الأسلحة، والهياكل العسكرية، ومواقع الإطلاق، وقاذفات الهاون المستخدمة لإطلاق النار على قواتنا".

وذكر أنه "طائرات سلاح الجو قصفت عدد من المسلحين الذين قاموا بتوجيه الصواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كما تم تحديد خلية كانت تعمل على زرع المتفجرات، وتم قصفها بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وأضاف: "قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة، حيث عثرت خلالها على مخزونات أسلحة ووثائق ومعدات عسكرية في أحد المباني".

المصدر: RT