مسؤول أممي يكشف المدة الزمنية المطلوبة لإجلاء الفلسطينيين من رفح

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إجلاء المدنيين عن مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل، "سيستغرق 10 أيام على الأقل".

وأضاف المسؤول الأممي الذي لم يذكر اسمه أن "الأمور يمكن أن تتحرك بشكل أسرع إذا تم نقل المدنيين إلى مصر، على الرغم من معارضة القاهرة لأي خطوة من هذا القبيل"، ويأتي ذلك في وقت تقول فيه إسرائيل إنها على وشك بدء عملية لاجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

وذكرت إسرائيل في وقت سابق أنها "أعدت خططا لحماية وإجلاء المدنيين قبل أي عملية".

وقدر المحللون أن عملية الإخلاء قد تستغرق أسابيع.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح باتفاق أو بدونه، مؤكدا أن وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها أمر غير وارد". في إشارة على المقترح المصري حول صفقة تبادل الأسرى والهدنة في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أكد المفوض العام لمنظمة "الأونروا" فيليب لازاريني، عدم طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء رفح حتى الآن.

ولفت المسؤول الأممي إلى "قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح".

المصدر: "ذا تايمز أوف إسرائيل"