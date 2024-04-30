 
مباشر

"هذا لاقانوني ولاأخلاقي ومثير للاشمئزاز".. محتجة مؤيدة لفلسطين تقاطع أوستن في كلمته بمجلس النواب

أخبار العالم

Gettyimages.ru
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgdk

قاطع مجموعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وهو يلقي كلمته في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
"سنقضي عليهم باتفاق أو بدونه".. نتنياهو يؤكد أمام عائلات الأسرى الإسرائيليين "عملية رفح" (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أوستن وهو يلقي شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، وأشخاصا يصرخون بوجهه: "أنت تدعم الإبادة الجماعية في غزة".

وتعالت أصوات المحتجين خلال كلمة أوستن في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي قائلين: "عيب عليك!عار عليك!، "هذا غير قانوني وغير أخلاقي ومثير للاشمئزاز" 

واتهمت المرأة المحتجة أوستن بالكذب على الأمريكيين بشأن المجازر في غزة، قائلة: " العالم باسره يشاهد ماذا نفعل في غزة الآن، أنتم تدعمون الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي آخر عبارة قالتها قبل أن يتم طردها من قاعة الاجتماع من قبل الحراس قالت المرآة "الحرية لفلسطين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا