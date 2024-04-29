زاخاروفا تذكّر واشنطن بمنعها كييف من التفاوض مع روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو أكدت قبل عامين استعدادها للاستجابة البناءة للمقترحات حول التسوية في أوكرانيا إلا أن واشنطن منعت كييف من التفاوض.

وتعليقا على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "بلينكن قال إن السلطات الأمريكية تأمل أن توافق روسيا على التفاوض بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ووفقا له (بلينكن) فإن نهاية الصراع تعتمد بشكل أساسي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراراته، ولذلك، تأمل السلطات الأمريكية أن يُظهر السيد بوتين استعداده لإجراء مفاوضات صادقة وفقا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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وأضافت زاخاروفا: "دعونا نضع كل شيء في نصابه.. لقد برهنت روسيا كما هو معروف، احترامها للقانون الدولي من خلال مبادراتها باتفاقيات مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن الدولي، كما أكدت موسكو استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات في 2022".

وتابعت زاخاروفا: "يبدو أن بلينكن نسي أن الولايات المتحدة هي التي أجبرت زيلينسكي على منع أوكرانيا من التفاوض مع روسيا، كما نسي رغبة الولايات المتحدة الجامحة في استبدال القانون الدولي بنوع من "النظام العالمي القائم على قواعد" لم يرها أحد، كما أنه لا يريد أن يتذكر أن حليفي الولايات المتحدة - فرنسا وألمانيا - باعتبارهما عضوين في صيغة نورماندي، هما اللذين تجاهلا عمدا الحل القانوني الدولي للأزمة الأوكرانية، وقد اعترفت ميركل وهولاند بذلك".

وكان بلينكن قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.

وفي 27 أبريل الجاري، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن موسكو ليس لديها الآن أي شروط مسبقة للتفاوض مع كييف، لأن "الجميع يفهم ويعرف موقف أوكرانيا بشأن عدم قبول أي تفاوض".

المصدر: نوفوستي