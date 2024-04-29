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الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يخضع لعملية جراحية طارئة

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الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يخضع لعملية جراحية طارئة
AFP
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خضع لعملية جراحية في كاحله إثر حادث وقع له اليوم الاثنين بينما كان يستقل الدراجة في أحد المستوطنات.

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وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الوزير بيني غانتس خضع لعملية جراحية في كاحله بمستشفى "تل هشومير"، موضحة أنه سيبقى في المستشفى طوال الليل، ومن المتوقع أن يخرج غدا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم: "أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي"، مضيفة أن غانتس "خضع لفحص في مستشفى تل هشومير أظهر أنه يعاني من كسر في القدم".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث انقلاب سيارته وسط إسرائيل، ووصفت حالته آنذاك، بأنها "ما بين طفيفة ومتوسطة".

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT

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