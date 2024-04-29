الكونغرس يطالب مجلس إدارة جامعة كولومبيا بحل المخيم المؤيد للفلسطينيين

وجه أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي رسالة إلى مجلس أمناء جامعة كولومبيا طالبوهم فيها بالتحرك بشكل حاسم لفض مخيم الاحتجاج في الحرم الجامعي حيث تجمع النشطاء المؤيدون للفلسطينيين.

وجاء في نص الرسالة: "آن الأوان لأن تتصرف الجامعة بحزم وتفض المخيم وتضمن سلامة وأمن جميع الطلاب".

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ويرى أعضاء الكونغرس أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس أمناء الجامعة وفي رأيهم أن على الأعضاء الذين لا يريدون التعامل مع هذا الموضوع الاستقالة.

وذكروا أن المحاولات التي بدأتها قيادة المؤسسة التعليمية لحل المخيم من خلال المفاوضات مع المتظاهرين لم تفض إلى شيء وأن هذا الوضع أثر على الحقوق المدنية للطلاب وخلق "بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي" لجميع الطلاب.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن المخيم الاحتجاجي المقام على أراضي الجامعة يمنع الطلاب من حضور الفصول الدراسية والمكتبة بحرية، وكذلك مغادرة السكن الجامعي، لافتين إلى أنه أصبح "أرضا خصبة للهجمات المعادية للسامية ضد الطلاب اليهود، بما في ذلك التحريض على الكراهية والمضايقة والترهيب وحتى التهديد بالعنف".

ووقع على الرسالة 21 عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، من بينهم 10 من أصل يهودي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

المصدر: تاس