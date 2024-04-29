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"ديلي ميل": نزاع أوكرانيا أثبت أن السلام أهون من إثارة جار جبّار

أخبار العالم

AP
أوكرانيا
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كتب بيتر هيتشنس في "ديلي ميل" أن كل ما يحدث في أوكرانيا نتيجة لممارسات النخبة الأمريكية التي جرّت الغرب إلى حربها في العراق ودمّرت ليبيا وسوريا، وأنه حان الوقت للسلام مع روسيا.

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وكتب هيتشنس في مقال لصحيفة "ديلي ميل": كل ما استخلصناه من نزاع أوكرانيا هو أن محاولات إثارة غضب جار جبّار ستؤدي للمشاكل، وأن السلم الهزيل أفضل من القتال حتى النهاية".

واعتبر أن كل ما يحدث اليوم في أوكرانيا نتيجة لممارسات النخبة الأمريكية التي جرّت الغرب إلى حربها في العراق عام 2003 ودمرت ليبيا وسوريا.

وأشار إلى أن النخبة السياسية الأمريكية تثق بقدرتها على تغيير العالم، لكنها تدمره.

كما ذكر أن واشنطن تلقت تحذيرات منذ وقت بعيد من أن توسع الناتو خط أحمر بالنسبة لروسيا، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع نزاع دموي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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