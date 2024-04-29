الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك والقضاء على 975 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 975 عسكريا وإسقاط 22 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 40 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة وآليات للعدو.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 395 جنديا و3 دبابات ومدافع غربية ومحطة Enclave.

حررت قوات "المركز" بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك وتم صد 10 هجمات وتكبيد العدو 370 جنديا ومدافع غربية وآليات وناقلتي جند مدرعة.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 125 عسكريا ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، وكبدته 45 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enklav-N.

تدمير موقع لتجميع المسيرات الأوكرانية الطائرة.

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية.

تدمير راجمة "أورغان" وقنبلة جوية موجهة JDAM أمريكية.



المصدر: وزارة الدفاع الروسية