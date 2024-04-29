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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر (صورة)

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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع
AFP
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها معلومات عن حادث تم تصنيفه على أنه "هجوم" وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا اليمني.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وأكدت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر

هذا وقد سبق إعلان "الحوثيين" في اليمن الذين يسيطرون على معظم ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، أنه في إطار الدعم لفلسطين قرروا مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعين الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من تلك السفن وعدم الاقتراب منها في مياه البحر.

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

المصدر: RT

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