بكين: لا اهتمام لدينا بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بكين ليست مهتمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وليس لديها أي نية لذلك.

وقال لين جيان إن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الصينية، والانتخابات الرئاسية الأمريكية هي شأن داخلي للولايات المتحدة، والصين لن تتدخل بأي شكل من الأشكال ولم تكن مهتمة على الإطلاق بذلك".

إقرأ المزيد

وشدد المتحدث على أن بكين تعارض بشدة أي استخدام لموضوع الصين لتقويض مصالح جمهورية الصين الشعبية لأغراض انتخابية. كما دعا الولايات المتحدة إلى التخلي عن الشكوك التي لا أساس لها والتوقف عن التشهير بالصين، والقيام بالإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية ومصالح شعبي البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة استشعرت محاولات الصين للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024.

المصدر: نوفوستي