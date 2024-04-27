مسؤول صيني يرد على تهديدات واشنطن المستمرة بالعقوبات

طالب رئيس دائرة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا لدى الخارجية الصينية يانغ تاو، واشنطن بالكفّ عن فرض العقوبات على الشركات الصينية بذريعة الأزمة الأوكرانية لأن بكين ليست طرفا فيها.

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ونقل تلفزيون الصين المركزي تصريحات تاو مشيرا فيها إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية وبصورة عشوائية على الشركات الصينية.

يشار إلى أن تصريحات المسؤول الصيني جاءت عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين.

وأضاف أن الصين لم تفعل شيئا من أجل "صب الزيت على النار" أو بخصوص "انتهاز الفرصة"، مؤكدا أن موقف الصين منفتح ويمثل في تعزيز السلام والمفاوضات والتسوية السياسية.

وأردف: "على الصعيد الدولي، نحن نتصرف وفقا للمبادئ، والمسؤولية الواجب علينا حملها لن تتناقص ولكننا لن نتحمل اللوم، ناهيك عن الدفع جراء تصرفات الآخرين".

وشدد على أنه "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن ممارسة التشهير والضغط، والتوقف عن فرض عقوبات أحادية بشكل عشوائي على الشركات الصينية".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إرغام بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب مخاوف من أن التجارة مع الصين قد عززت الإنتاج العسكري الروسي. والتي ستكون بذلك قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب استنزاف".

المصدر: نوفوستي