الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى أفغانستان

ذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية نقلا عن ممثلي الشركة Turkish Airlines "الخطوط الجوية التركية" يوم الأحد، بأن الرحلات بين إسطنبول وكابل ستستأنف اعتبارا من 21 مايو.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الخطوط الجوية التركية قامت برحلتها الأخيرة من مطار كابل في 14 أغسطس 2021. وبعد تغير النظام السياسي في أفغانستان، علقت الشركة رحلاتها إلى هذا البلد.

وأوضحت القناة: "قالت الخطوط الجوية التركية إنه بعد تعليق (الرحلات الجوية) الذي استمر عامين وثمانية أشهر، ستستأنف الشركة رحلاتها إلى أفغانستان في 21 مايو المقبل".

وكما قال مسؤولو شركة الطيران للقناة التلفزيونية، فإن الشركة ستسير أربع رحلات أسبوعيا، وبحسب تولو نيوز، استأنفت "فلاي دبي" و"العربية للطيران" رحلاتهما إلى أفغانستان في وقت سابق إلى أفغانستان.

المصدر: RT