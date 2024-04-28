بيسكوف: الذعر ينتاب الجيش الأوكراني وعلينا المواصلة بنفس الوتيرة

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف احتدام الذعر في صفوف قوات كييف، مشددا على ضرورة حفاظ الجيش الروسي على نفس الوتيرة بتقدمه حتى تحقيق كافة أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقال بيسكوف في حديث للصحفي الروسي بافيل زاروبين: "يحتدم الذعر على الجانب الأوكراني من الجبهة".

وأضاف: "لدينا جميعا أصدقاء وأقارب يقاتلون على الجبهة ويأتي بعضهم في إجازات، كما يطلعوننا على ما يحدث هناك عبر الهاتف والرسائل... هذه معلومات موثوقة. الذعر على الجانب الآخر يتفاقم ومن المهم جدا الآن بالنسبة لنا أن نحافظ على هذه الوتيرة ومواصلة التقدم حتى تحقيق كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي