صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مساء يوم السبت، بأن مصير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محدد سلفا وهو واضح.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "من الواضح أن الدور الذي يقوم به زيلينسكي [رئيس أوكرانيا] محدد سلفا".

وفي السياق ذاته، صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مؤخرا، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يتحمل المسؤولية وحده عما يحدث في أوكرانيا؛ بل كذلك الرؤساء السابقون ممن نهبوا وسرقوا البلاد.

وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مجلس الشعب لعموم بيلاروس: "لقد أوصلوا الناس إلى الفقر، وأولئك الذين هم في القمة تتشقق جيوبهم من الغنائم (الأموال المنهوبة). لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لإخراج الناس إلى الشوارع والتسبب في انهيار البلاد".

كما أعلن السياسي الأوكراني المعارض ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" فيكتور مدفدتشوك في وقت سابق أنه في حال إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، فإن الغرب هو من سيقرر تغيير زيلينسكي أم لا، وليس الشعب.

المصدر: RT + وكالات