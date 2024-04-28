تركيا.. إصابة شخص بشجار مسلح في مركز تجاري

أصيب شخص بجروح إثر شجار مسلح في مركز تجاري بمنطقة نيلوفر خاتون في مدينة بورصة التركية.

واندلعت مشاجرة أمس السبت بين المصاب ومجموعة من الأشخاص داخل المركز التجاري، انتهت بإطلاق النار على ساقه. وبناء على الإخطار، تم إرسال العديد من ضباط الشرطة وفريقا صحيا للطوارئ إلى المنطقة.

Bursa'da AVM'de dehşet anları!: Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.



Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki… https://t.co/xVK6v0tXVU#sondakika#haber#gündempic.twitter.com/XHPiXZRI2I — EshaHaber (@haberEsha) October 27, 2022

وبعد التدخل الأول للفرق الطبية في مكان الحادث، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وفتح تحقيق للقبض على المشتبه فيهم.

المصدر: "trthaber"