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تركيا.. إصابة شخص بشجار مسلح في مركز تجاري

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تركيا.. إصابة شخص بشجار مسلح في مركز تجاري
إصابة شخص بشجار مسلح في مركز تجاري تركي
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أصيب شخص بجروح إثر شجار مسلح في مركز تجاري بمنطقة نيلوفر خاتون في مدينة بورصة التركية.

واندلعت مشاجرة أمس السبت بين المصاب ومجموعة من الأشخاص داخل المركز التجاري، انتهت بإطلاق النار على ساقه. وبناء على الإخطار، تم إرسال العديد من ضباط الشرطة وفريقا صحيا للطوارئ إلى المنطقة.

وبعد التدخل الأول للفرق الطبية في مكان الحادث، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وفتح تحقيق للقبض على المشتبه فيهم. 

المصدر: "trthaber"

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