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ذابت الثلوج وظهر حطام المسيرات الأوكرانية في غابات ضواحي موسكو

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ذابت الثلوج وظهر حطام المسيرات الأوكرانية في غابات ضواحي موسكو
نوفوستي
أرشيف
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أعلن الأمن الروسي العثورعلى نحو 12 مسيرة في الغابات المحيطة بمدينة موسكو وضواحيها بعد ذوبان الثلوج، أسقطتها الدفاعات الإلكترونية الروسية الشتاء الماضي في خضم موسم الثلوج.

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وجاء في بيان: "تم اكتشاف حوالي 12 عشرة طائرة بدون طيار في الغابات القريبة من موسكو بعد ذوبان الثلوج.. وعلى الأرجح هذه الطائرات تم إحباطها والتصدي لها وإسقاطها بوسائط الدفاع الروسية ويحذر من أنها لا تزال تشكل تهديدا للسلامة".

ونشر الموقع بعض التحذيرات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حال اكتشاف مثل هذه المسيرات بالصدفة.

المصدر: RT

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