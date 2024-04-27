"السداسية العربية" تعقد اجتماعا في السعودية وتحذر من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية

حذرت المجموعة العربية السداسية من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وذلك خلال اجتماع انعقد في الرياض لبحث تطورات الأوضاع في قطاع.

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وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحضور كل من وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، والمستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش.

وأكدت جميع الأطراف "ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

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كما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ولأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وحذر الوزراء من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".

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هذا وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لشهرها السابع على التوالي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف المتواصل على القطاع أكثر 34 ألف قتيل 77 وألف جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"