كمبوديا تعلن مقتل 20 جنديا وجرح آخرين في انفجار بقاعدة عسكرية

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه اليوم السبت مقتل 20 جنديا وجرح آخرين في انفجار ذخيرة بقاعدة غربي البلاد بعد ظهر اليوم.

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وقال هون مانيه في منشور عبر منصة "فيسبوك" إنه شعر بصدمة كبيرة عقب تلقيه نبأ الانفجار في القاعدة العسكرية الواقعة في مقاطعة كامبونغ سبيو.

وأعرب مانيه عن تعازيه لأسر الجنود القتلى وتعهد بأن تدفع الحكومة تكاليف جنازاتهم وتقدم تعويضات للقتلى والجرحى.

وأظهرت صور من مكان الحادثة مبنى مدمرا لا يزال مشتعلا، وجنودا يتلقون العلاج في المستشفى.

فيما لم تعرف أسباب الانفجار حتى الحظة، وما زالت السلطات تحقق في حيثيات الحادث.

المصدر: أ ب