"علم زائف".. المكسيك تسعى إلى حظر علاج يتعلق بتغيير الجنس ويثير جدلا

وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، يوم الخميس، على مشروع قانون يحظر ما يسمى بعلاج تغيير التوجه الجنسي للمرء.

وتتبع بعض العائلات هذا العلاج على أمل "شفاء" أحد أحبائها الذي اختار اتباع أسلوب حياة مجتمع المثليين. ووصفته منظمات المثليين والمتحولين جنسيا بأنه "علم زائف".

حصل مشروع القانون على أغلبية الأصوات (77 مقابل 4) مع امتناع 15 عضوا عن التصويت، وفقا لما نشره مجلس الشيوخ على موقع X. وجاء فيه أن "مجلس الشيوخ تحرك لفرض عقوبات على العلاجات التي تعيق أو تلغي توجه الشخص الجنسي أو هويته الجنسية".

ووصف منشور مجلس الشيوخ العلاج بأنه "ممارسة حفزت على انتهاك حقوق الإنسان في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا وLGBTTIQ+".

🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 25 de abril de 2024. https://t.co/Svm5SDmMrb — Senado de México (@senadomexicano) April 25, 2024

وفي عام 2022، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لحظر علاج التحويل الجنسي، لكن مجلس النواب لم يوافق عليه.

#LoLogramos 🚨 MÉXICO PROHÍBE DEFINITIVAMENTE LAS “TERAPIAS” DE CONVERSIÓN‼️ #NadaQueCurar 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Tras 18 hrs hoy en el @senadomexicano, casi una década de lucha y en punto de las 3:02 am del 26 de abril de 2024, se vota finalmente con 77 a favor, 4 en contra y 15 abstenciones.… pic.twitter.com/l4ezJHfj50 — Yaaj México® (@YaajMexico) April 26, 2024

وفي ذلك الوقت، نشرت عضوة مجلس الشيوخ عن حركة المواطنين، باتريشيا ميركادو، التي كانت من أوائل الذين قدموا الاقتراح في عام 2018، على موقع X: "لا يوجد شيء يمكن علاجه، فهو ليس مرضا. هذه معاملات قاسية وغير إنسانية علينا أن نوقفها في بلادنا لأنها تسبب ألماً وأضرارا كبيرة".

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وتفيد التقارير أن الأساليب التي يطبقها أنصار هذا العلاج لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص، شملت الاستشارة النفسية والتعليم الديني وحتى العلاج بالصدمات الكهربائية.

وولدت هذه الممارسة رد فعل عنيفا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في السنوات الأخيرة.

والآن، سيواجه مقدمو العلاج نحو 5 سنوات في السجن، مع عقوبات أعلى لأولئك الذين يُخضعون قاصرين لهذه الممارسة.

وأفاد تقرير صادر عن "واشنطن بليد"، أقدم صحيفة للمثليين في الولايات المتحدة، بأنه "ليس من الواضح على الفور ما إذا كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يؤيد الحظر".

وتعد كندا والبرازيل وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا من بين الدول التي تحظر علاج تغيير التوجه الجنسي، وفقا لـ "واشنطن بليد".

المصدر: RT