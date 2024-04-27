خبير عسكري يكشف مصير طائرات F-16 بعد وصولها إلى أوكرانيا

أعلن الخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك، أن تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 لن يغير الوضع في ساحة المعركة، لأنها ستسقط فورا.

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ويقول الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "ستستلم أوكرانيا 4-6 طائرات فقط. وأعتقد أنهم سيستخدمونها لإطلاق صواريخ من نوع Storm Shadow، وربما من طراز Taurus إذا زودهم بها الألمان. لكنها لن تكون قادرة على القيام بعمليات قتالية بسبب الافتقار إلى البنية التحتية المتخصصة وقلة عدد الطائرات، وينتظرها مصير دبابات ليوبارد وأبرامز. أي إذا ظهرت، فسيتم إسقاطها على الفور".

ويذكر أن لويد أوستن كان قد أعلن أن الدفعة الأولى من طائرات F-16 ستصل إلى أوكرانيا في صيف عام 2024 الجاري مع مجموعة مدربة من الطيارين.

ومن جانبه اعترف ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، بأن توريد مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا أمر مهم، لكنه لن يغير مسار العمليات العسكرية بصورة جذرية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"