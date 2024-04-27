كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية

أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من مليوني دولار لأوكرانيا لتعزيز صناعة الطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية.

وكتب وزير الدفاع الكندي بيل بلير في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن "كندا تخصص لأوكرانيا 3 ملايين دولار كندي (2.1 مليون دولار أمريكي) لصناعة أوكرانيا للطائرات المسيرة".

وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى حيث تقوم كندا بمساهمة مباشرة في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية في أوكرانيا".

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وأكد الوزير كذلك أن كندا ستخصص 13 مليون دولار كندي (9.5 مليون دولار أمريكي) لدعم المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة لأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن مبادرة جمهورية التشيك لشراء الذخيرة، التي أطلقتها في فبراير الماضي، تهدف إلى تزويد أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية من خلال شرائها بجهود مشتركة لعدد من البلدان في مختلف الدول حول العالم، نظرا لعجز الصناعات الأوروبية عن إنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة في فترة قصيرة.

المصدر: نوفوستي