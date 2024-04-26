جندي روسي يدمر بشجاعة مسيرة أوكرانية وينجو من موت محتم (فيديو)

تمكن جندي روسي من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام حقيبة الظهر الخاصة به، ونجا من موت محقق بإصابات طفيفة.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة الأوكرانية تحلق باحثة عن هدف. ومع ذلك، كان هناك مقاتل روسي في طريق طائرة العدو، الذي أبدى شجاعة منقطعة النظير في مواجهة المسيرة وأسقطها من خلال ضربها بحقيبة الظهر القماشية.

وتسبب ضرب المسيرة بانفجارها وتطاير قطع مشتعلة حول المنطقة وتصاعد الدخان منها. ومع ذلك، كان الجندي الشجاع محظوظا إذ نجا من هذا الانفجار أيضا مصابا بجروح طفيفة.

يذكر أن هذه ليست الحالة الوحيدة للمواجهة البطولية بين الجنود الروس والمسيرات الانتحارية الأوكرانية.

منذ وقت ليس ببعيد، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر كيف تمكن جندي روسي يحمل علامة النداء "باباي" من تفادي هجوم من طائرة مسيرة، بعد أن أسقط قبل ذلك طائرتين أخريين بدون طيار برشاشه.

كما نشرت قناة "مراسلو الربيع الروسي" في "تلغرام" مقطع فيديو مذهلا أظهر كيفية تصدي جندي روسي أعزل لهجوم درون انتحاري أوكراني.

وأظهرت اللقطات كيف يحاول أحد الجنود الروس الاختباء في حزام الغابة من مسيرة انتحارية تهاجمه، وهو يزحف إلى الغابة على رجليه، ويبدو أعزل تماما في وجه درون انتحاري معادٍ.

المصدر: RT