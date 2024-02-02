فيديو لجندي روسي شجاع يتصدى لمسيرة انتحارية بغصن شجر

نشرت قناة Telegram "مراسلو الربيع الروسي" مقطع فيديو مذهلا أظهر كيفية تصدي جندي روسي أعزل لهجوم درون انتحاري أوكراني.

وأظهرت اللقطات كيف يحاول أحد الجنود الروس الاختباء في حزام الغابة من مسيرة انتحارية تهاجمه. وهو يزحف إلى الغابة على رجليه، ويبدو أعزل تماما في وجه درون انتحاري معادي .

ومع ذلك، ففي اللحظة التي تحلق فيها المسيرة نحوه فإنه يلتقط غصنا من الأرض ويضربها ضربة واحدة جيدة التصويب. ولحسن الحظ، لم تنفجر.

يذكر أن هذه ليست الحالة الوحيدة للمواجهة البطولية بين الجنود الروس والمسيرات الانتحارية الأوكرانية. ومنذ وقت ليس ببعيد، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر كيف تمكن جندي روسي يحمل علامة النداء "باباي" من تفادي هجوم من مروحية مسيرة، بعد أن أسقط قبل ذلك طائرتين آخريين بدون طيار برشاشه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا