أنقرة تؤكد تأجيل زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أمريكا والتي كانت مقررة في التاسع من مايو القادم تأجلت دون تحديد موعد جديد لها.

وقال كتشالي: "تقرر تأجيل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى لولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت مقررة في 9 مايو المقبل، إلى تاريخ لاحق مناسب للطرفين، بسبب عدم توافق الجداول الزمنية".

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‏وأشار إلى أن الحوار بين تركيا والولايات المتحدة سيتواصل على مستويات عالية.

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد أفادت نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه من المقرر أن تتم زيارة أردوغان للولايات المتحدة في 9 مايو.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال لاحقا إن جدول بايدن لا يتضمن حتى الآن اتصالات مع نظيره التركي، وليس لدى البيت الأبيض ما يقوله في هذا الشأن.

المصدر:RT