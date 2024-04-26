وسائل إعلام: أردوغان لم يلغ زيارته للولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، وسط أنباء أفادت "بإلغاء الزيارة".

وكتبت الصحيفة: "لم يصدر الرئيس أردوغان تعليمات بإلغاء الزيارة، ويبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامج الزيارة".

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وأضافت الصحيفة: "بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لتركيا تحاول مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منع هذه الزيارة".

وأعلن في وقت سابق عن لقاء أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة في 9 مايو المقبل.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال لاحقا إن جدول بايدن لا يتضمن حتى الآن اتصالات مع نظيره التركي، وليس لدى البيت الأبيض ما يقوله في هذا الشأن.

المصدر: نوفوستي