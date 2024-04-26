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بايدن يبدى استعدادا لمناظرة ترامب

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بايدن يبدى استعدادا لمناظرة ترامب
Legion-Media
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد لخوض مناظرة مع منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري الأكثر ترجيحا، دونالد ترامب، قد دعا بايدن عدة مرات لمواجهته في مناظرة، وأكد على أنه سيتمكن من اثبات أن الرئيس الأمريكي يعاني من مشاكل معرفية.

من جهته قال بايدن خلال مقابلة مع الصحافي هوارد ستيرن على إذاعة "سيريوس إكس إم": "لا أعرف متى ستجري... أنا متحمس لمناظرته".

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وحددت لجنة المناظرة في نوفمبر الماضي مواعيد ثلاث جولات ستجرى في الفترة من 16 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.

المشاركة في المناظرات ليست إلزامية للمرشحين، لكنها أصبحت شائعة منذ عام 1976.

المصدر: ريا نوفوستي

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