نيبينزيا: تصرفات غوتيريش تثير العديد من التساؤلات لدى روسيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن بعض تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تثير العديد من الأسئلة لدى روسيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة "تاس"، إلى أن لدى روسيا العديد من الأسئلة بخصوص الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى رد فعل الأخير على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يكتبه أحيانا في تقاريره.

كما تساءل نيبينزيا قائلا: "لماذا لا يتفاعل (غوتيريش) مع تلك التصرفات التي تؤثر على مصالح الغرب".

وأضاف أن لدى روسيا أيضا أسئلة حول سلوك الأمانة العامة في ما يتعلق بوفاء الدولة المضيفة للأمم المتحدة بالتزاماتها، بما في ذلك إصدار التأشيرات وغير ذلك الكثير.

وقال: "كانت لدينا وما زالت أسئلة حول كيفية استجابة الأمم المتحدة للصراع في أوكرانيا، وغالبا ما أهملنا مادة ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب من موظفي الأمانة العامة أن يكونوا محايدين في تقييماتهم وسلوكهم وخطاباتهم".

في الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية أن لديه "علاقات شخصية جيدة" مع رئيس المنظمة العالمية، مضيفا: "لكننا لا نخفي ذلك ونتحدث مباشرة عما نعتبره ضروريا أن نقوله للأمين العام".

المصدر: تاس