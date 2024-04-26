إسبانيا.. ضبط أكبر شحنة مخدرات منذ 2015 قادمة من المغرب (فيديو)

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنة 2015، بضبط شاحنة محملة بالمخدرات قادمة من المغرب.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن الحرس المدني حجز 25 طنا من الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء في أكبر عملية في حركة المرور منذ 2015، وذلك بالتعاون مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب.

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وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة في شاحنة قادمة من المغرب، وتم حجزها بميناء الجزيرة الخضراء، ويمكن أن تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليون يورو.

وتشير السلطات الإسبانية، إلى أنه حسب الوثائق التي حملها سائق الشاحنة، فإنها "كانت تقل البطيخ إلى بيربنيان بفرنسا".

وعثر رجال الأمن داخل مقطورة الشاحنة على 22 صندوق خشبي، معبأ بعدد كبير من المخدرات، وما أثار دهشة المحققين، أن الشاحنة لم تحمل سوى عدد قليل جدا من المنتج القانوني المعلن عن حمله، وهو البطيخ.

المصدر: نوفوستي