بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة "الصين الواحدة"، ولا تدعم استقلال تايوان.

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جاء ذلك خلال محادثات بلينكن مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث نقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله في بيان عقب الاجتماع في بكين إن "الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة (الصين الواحدة) ولا تدعم استقلال تايوان".

وقد وصل بلينكن إلى الصين يوم أول أمس الأربعاء، على خلفية توقيع إدارة البيت الأبيض على حزمة من المساعدات الخارجية تضمنت مساعدة لتايوان بقيمة 8 مليار دولار لمواجهة ما أسمته "عدوانية الصين المتزايدة تجاه تايوان وفي بحر الصين الجنوبي"، كما صوت الكونغرس الأمريكي، بدعم من بايدن، لصالح سحب استثمارات موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" من شركة ByteDance الصينية أو المخاطرة بالحظر في الولايات المتحدة.

وقد اعترضت الصين على المساعدات الأمريكية لتايوان، وأدانت على الفور المساعدات باعتبارها استفزازا خطيرا، كما عارضت بشدة الجهود المبذولة لفرض بيع "تيك توك".

في سياق منفصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، عن زيارة مرتقبة له للصين في شهر مايو المقبل، في زيارة ستكون الزيارة الأولى للرئيس في فترة ولايته الجديدة التي تبدأ في 7 مايو.

المصدر: نوفوستي