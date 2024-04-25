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بلينكن يدعو الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية"

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بلينكن يدعو الصين إلى
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (صورة أرشيفية)
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية" بين البلدين تخدم مصالحهما.

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وكتب وزير الخارجية الأمريكي على موقع X:

"تحدثت مع رواد الأعمال الأمريكيين حول التحديات والفرص التي يواجهونها في ممارسة الأعمال التجارية هنا في الصين. وشددت على أن الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تستفيدا من المنافسة الاقتصادية السليمة، ولكن يجب أن تكون هذه المنافسة عادلة".

كما نشر مقطع فيديو لدى وصوله إلى شنغهاي قال فيه إنه سيعمل على القضايا "التي تهم الشعب الأمريكي"، ومن بينها مخدر (الفنتانيل) والمواد الأفيونية الاصطناعية، التي قال إنها "القاتل الرئيسي للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 عاما".

وأضاف أن الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما نهاية العام الماضي على التعاون لمنع وصول "الفنتانيل" وغيره من المكونات إلى الولايات المتحدة.

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كذلك أشار بلينكن إلى لقائه المرتقب بالطلاب والأكاديميين ورواد الأعمال وغيرهم من الأشخاص الذين يبنون الجسور والعلاقات بين البلدين.

وتابع: "وبالطبع، سنتعامل مع المجالات التي لدينا فيها خلافات حقيقية مع الصين، ونتعامل معها على نحو مباشر، ونتواصل بوضوح. فالدبلوماسية المباشرة وجها لوجه مؤثرة، ومهمة لتجنب سوء الفهم والتصورات الخاطئة، من أجل تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".

وأعرب عن أمله في أن تكون الاجتماعات مثمرة في شنغهاي وبكين.

المصدر: X

 

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