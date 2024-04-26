شويغو: اقتراب "الناتو" من الحدود الروسية خلق تهديدات إضافية

أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن اقتراب "الناتو" من حدود روسيا خلق تهديدات إضافية للأمن العسكري الروسي، ويبرر انعدام ثقة روسيا بالغرب الذي تعهد بعدم الاقتراب من حدودها.

وقال شويغو في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "قوات الحلف اقتربت كثيرا من الحدود الروسية وخلقت تهديدات إضافية للأمن العسكري الروسي. أؤكد أننا لسنا نحن بل هم من اقتربوا منا وهذا يظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالغربيين الذين شرعوا في التخوييف من روسيا، ويزعمون أنه إن لم يتم وقفها في أوكرانيا، ستهاجم دول الحلف".

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وشدد على أن روسيا "تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، ولفت إلى أنه "بعد تفكك الاتحاد السوفيتي يستمر الأطلسي بالتوسع شرقا، علما أنهم قطعوا الوعود لروسيا بعدم التوسع شرقا فيما نفذوا 6 موجات من التوسع اقترابا من روسيا".

ويواصل "الناتو" التمدد شرقا حيث انضمت فنلندا والسويد المجاورتان لروسيا إلى الحلف المستمر في المناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية .

ومن المقرر أن يجري الحلف مناورات في فنلندا اليوم 26 أبريل في منطقة مجاورة للحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي