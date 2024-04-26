الصين تتهم الولايات المتحدة بتشديد العقوبات وفرض حصار تكنولوجي

اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة بإثارة مستمرة للتوترات الإقليمية، وتشديد العقوبات أحادية الجانب وفرض حصار تكنولوجي على الصين.

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وقال وانغ يي في حديث لصحيفة Peninsula: "تواصل الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كسب حلفائها المزعومين وتثير باستمرار وتؤجج التوترات الإقليمية في البحر، كما سارعت في إنشاء نظام ردع الصين وتواصل تشديد العقوبات أحادية الجانب والحصار التكنولوجي على الصين".

وأكد أن بلاده تجلب التعاون والتنمية والاستقرار والنتائج المربحة إلى العالم، مؤكدا أن "التنمية والنهضة في الصين لهما قوة دافعة داخلية هائلة، ولا يمكن لأي قوة أن تعيقهما".

وأضاف: "نرى أن الموقف الخاطئ من الصين لا يزال موجودا في الولايات المتحدة وهي تواصل تحريك سياسة ردع الصين الخاطئة".

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن ترى العالم دائما من وجهة نظر الحرب الباردة وعقلية "المحصلة الصفرية"، كما لن يمكنها دائما أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر.

المصدر: نوفوستي