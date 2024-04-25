وزير إسرائيلي يصف مقترحا مصريا بأنه استسلام كامل من جانب إسرائيل ونصر لحماس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ردا على مقترح مصري بشأن غزة، إنه يمثل عرضا لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار لحركة "حماس".

وكتب سموتريتش في صفحته على منصىة "إكس": "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصارٍ كامل لحماس. خطر وجودي على دولة إسرائيل. هذا لن يكون".

وووفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت" العبرية ينص الاقتراح المصري أن على إسرائيل عدم الدخول إلى رفح والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام واحد يتم خلاله الإعلان عن خطوات لإقامة دولة فلسطينية.

وكشفت تقارير إعلامية أن مصر تقدمت بمبادرة عرضتها على رؤساء الموساد والشاباك من أجل التغلب على الخلافات المتعلقة بالمفاوضات مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح ووقف إطلاق النار التام لمدة سنة مقابل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب "حماس" بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيرا مقابل كل مدني مخطوف.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد المصري الذي يصل غدا إلى إسرائيل مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، بحسب تقارير إسرائيلية.

المصدر: وكالات