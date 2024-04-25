البيت الأبيض يدعو حماس لـ"خطوة" تحرز تقدما في المفاوضات حول الأسرى

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن مبادرة إطلاق الأسرى التي طرحتها "حماس" تلبي كافة المتطلبات تقريبا، مشيرا إلى أنه على الحركة إطلاق سراح الفئة الضعيفة من الرهائن لتقدم المفاوضات.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "إنه (الاتفاق) يلبي تقريبا جميع المتطلبات.. ما تقدمه حماس... وما يتعين عليها القيام به هو إطلاق سراح الفئة الهشة من الرهائن من أجل الدفع بالوضع قدما".

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها يوم الأحد الماضي، أن المخاوف تتزايد في إسرائيل من أن حوالي 40 فقط من الرهائن الـ 133 المتبقين في إيدي حماس منذ 7 أكتوبر ما زالوا على قيد الحياة.

يذكر أنه حتى الآن تمت إعادة 112 رهينة إلى إسرائيل، في صفقة تبادل أسرى أعقبها استمرار القتال للشهر السادس على التوالي مع توقعات بهجوم وشيك على رفح معقل "حماس" الأخير، وسط تحذيرات تطلقها مصر والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية نظرا لكون المدينة في الوقت نفسه الملاذ الأخير للفلسطينيين المدنيين.

وتشهد المفاوضات بخصوص إطلاق سراح الرهائن صعوبات تعرقل الوصول الى اتفاق مع تباين واضح في المطالب الإسرائيلية من جهة، وتلك التي تضعها "حماس" المعنية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف القتال قبل الخوض في إطلاق سراح الرهائن وهو ما ترفضه إسرائيل.

المصدر: نوفوستي + وكالات