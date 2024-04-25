الجيش الإسرائيلي يعلن سحب لواء "ناحال" واستقدام لواءين احتياطيين تحضيرا لعملية رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي سحب لواء "ناحال" من قطاع غزة ليحل محله لواءان احتياطيان تم الإعلان عنهما أمس الأربعاء.

وكتبت إذاعة إسرائيلية في حسابها على منصة "إكس": لواء ناحال، الذي قاتل لمدة ستة أشهر متواصلة في قطاع غزة، أكثر من أي لواء آخر، يغادر غزة اليوم ويحل محله لوائين احتياط. يغادر مقاتلو اللواء من أجل تجديد نشاطهم وزيادة كفاءتهم وإجراءاتهم القتالية استعدادا للمهمة القادمة في غزة – عملية رفح".

חטיבת הנח"ל, שנלחמה במשך חצי שנה רצופה ברצועה - יותר מכל חטיבה אחרת, יוצאת היום מעזה ומוחלפת ב-2 חטיבות מילואים. לוחמי החטיבה יוצאים לטובת התרעננות, הגברת כשירות ונוהל קרב לקראת המשימה הבאה בעזה - המבצע ברפיח@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) April 25, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مراسلنا بانقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح.

وجاءت هذه الأنباء وسط تركيز وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح بعد تسارع كبير شهده الملف في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات