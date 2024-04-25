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الجيش الإسرائيلي يعلن سحب لواء "ناحال" واستقدام لواءين احتياطيين تحضيرا لعملية رفح

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الجيش الإسرائيلي يعلن سحب لواء
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي سحب لواء "ناحال" من قطاع غزة ليحل محله لواءان احتياطيان تم الإعلان عنهما أمس الأربعاء.

وكتبت إذاعة إسرائيلية في حسابها على منصة "إكس": لواء ناحال، الذي قاتل لمدة ستة أشهر متواصلة في قطاع غزة، أكثر من أي لواء آخر، يغادر غزة اليوم ويحل محله لوائين احتياط. يغادر مقاتلو اللواء من أجل تجديد نشاطهم وزيادة كفاءتهم وإجراءاتهم القتالية استعدادا للمهمة القادمة في غزة – عملية رفح".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مراسلنا بانقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح.

وجاءت هذه الأنباء وسط تركيز وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح بعد تسارع كبير شهده الملف في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات

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