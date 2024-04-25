مراسلنا: انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح

أفاد مراسلنا بانقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح.

وجاءت هذه الأنباء وسط تركيز وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح بعد تسارع كبير شهده الملف في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

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وفي تقرير نشرته هيئة البث الرسمية يوم أمس الأربعاء قالت فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار التقيا صباح الأربعاء في القاهرة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، على خلفية الاستعدادات المتقدمة للجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية برية في رفح والمخاوف المصرية من تدفق أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين إلى سيناء.

ووفق الهيئة الرسمية يستعد الجيش الإسرائيلي للعمل على منع هروب سكان غزة عبر محور فيلادلفيا.

وذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن "التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر".

ولفتت المصادر إلى "قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر".

المصدر: RT + وكالات