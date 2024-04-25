الجامعة العربية تشارك لأول مرة في اجتماع المسؤولين الأمنيين المنعقد في روسيا

شاركت جامعة الدول العربية للمرة الأولى في الاجتماع الدولي الثاني عشر للمسؤولين الساميين المعنيين بالقضايا الأمنية الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وذكرت الجامعة في بيان أن "المؤتمر الأمني الذي تستضيفه روسيا يأتي في وقت تزايد فيه أهمية تفعيل التعاون الدولي في مجال الأمن، لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، ما يوجب الاستفادة من الطفرة التكنولوجية مع تلافي التبعات السلبية المحتملة".

وأشار البيان إلى موضوعات المؤتمر الهامة لا سيما تلك المتعلقة بضمان أمن المعلومات، حيث أشار بيان الجامعة إلى أن أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي تأتي ضمن أولويات الجامعة.

وأشار البيان لاهتمام الدول العربية بأمن المعلومات ابتداءا بإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات لعام 2010، ومرورا بإطلاق الرؤية العربية في مجال الأمن السيبراني لعام 2021، ثم بدء الجامعة في عقد المنتدى العربي للأمن السيبراني بشكل سنوي، وما تلا ذلك من اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني 2023-2027.

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كما لفت البيان إلى المبادرة السعودية لإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني.

أما في مجال الذكاء الصناعي، فقد تطرق البيان إلى دعوة الجامعة العربية لإطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الصناعي.

وفي مجال التعاون الدولي، فقد أعربت الجامعة عن تطلعها للدفع قدما بمبادرة إطلاق منتدى تعاون عربي-روسي في مجال الأمن السيبراني.

كما أكدت تأييدها للمبادرة الروسية في الأمم المتحدة لإعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية.

المصدر: RT