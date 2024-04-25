كرواتيا تعلن وصول أول 6 مقاتلات "رافال" اشترتها من فرنسا

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية وصول أول 6 مقاتلات من طراز "رافال" من أصل 12 مقاتلة تم شراؤها من فرنسا إلى قاعدة القوات الجوية الكرواتية.

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ونشرت الوزارة مقطع فيديو من من قمرة القيادة لأحد المقاتلات على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة للجيش وسلاح الجو الكرواتي. وهبطت الطائرات العسكرية متعددة المهام من طراز "رافال" في قاعدة "العقيد ماركو جيفكوفيتش" في منطقة بليسو بزاغريب".

وأشارت إلى أن شراء هذه المقاتلات يعد أكبر استثمار في تحديث الجيش الكرواتي.

وفي أكتوبر 2023 سلمت فرنسا إلى كرواتيا أول مقاتلة "رافال أف 3 أر" من أصل 12 مقاتلة مستعملة. ومن المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات الباقية اعتبارا من نهاية عام 2024 بمعدل طائرة واحدة شهريا.

المصدر: نوفوستي