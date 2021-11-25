كرواتيا توقع على صفقة طائرات مقاتلة مع فرنسا من طراز "رافال"

وقعت كرواتيا اتفاقا اليوم الخميس لشراء 12طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا مقابل حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار).

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وقال مسؤولون كروات إن "الطائرات ستعزز قدرات القوات الجوية الكرواتية بشكل كبير وسط التوتر المستمر في منطقة البلقان".

ووقع العقد خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكرواتيا.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب حفل التوقيع، إن "شراء هذه الطائرات استراتيجية ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لكرواتيا".

وأضاف: "هذا لن يمنحنا فقط القدرة على تفادي من يتطلعون إلى أراضينا، ولكن أيضا لنصبح ما يسمى بمصدري الأمن، والاستقرار في جنوب شرق أوروبا".

وبدوره، قال ماكرون إن "صفقة الطائرات ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وستساهم في تعزيز الدفاع الأوروبي".

وحلقت طائرتا رافال على ارتفاع منخفض فوق العاصمة الكرواتية، زغرب، بعد حفل التوقيع.

وجاء اختيار كرواتيا للطائرة الفرنسية، والذي أُعلن عنه في مايو الماضي، في أعقاب مناقصة طويلة شابتها تأخيرات.

وشملت العروض الأخرى التي كانت تدرسها كرواتيا طائرات "إف-16" الأمريكية، وطائرات "جاس-39 غربين" السويدية.

وقال المسؤولون الكروات في وقت سابق إن قيمة الصفقة ستبلغ 999 مليون يورو، وستشمل 10 طائرتين بمقعد واحد، وطائرتين من طراز رافال "إف3آر" ثنائية المحرك.

ومن المقرر تسليم أول ست طائرات "رافال" عام 2024، وسيسلم الباقي في العام التالي.

المصدر: "أسوشيتد برس"