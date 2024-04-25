إيران تقترح تشكيل ائتلاف دولي ضد التمييز في مجال العلوم

اقترحت إيران تشكيل ائتلاف من الدول الصديقة ضد التمييز في مجال العلوم من قبل الغرب.

وأشار مدير المعهد الوطني لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في الجمهورية الإيرانية جواد محمدي إلى أنه بفضل إنشاء مثل هذا الائتلاف "سيكون من الأسهل السيطرة على ظهور تهديدات جديدة على صحة الإنسان، فضلا عن مخاطر الأوبئة.

واقترح مدير المعهد الوطني الإيراني جواد محمدي، إنشاء ائتلاف الدول الصديقة لمواجهة التمييز الذي يمارسه الغرب في المجال العلمي. وقد قدم هذا الاقتراح في طهران خلال اجتماع عقده مع رئيس جامعة "أوفا" الروسية للعلوم والتكنولوجيا فاديم زاخاروف.

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ونقلت وكالة IRNA عن جواد محمدي قوله:" نواجه في العالم المعاصر ظاهرة التفرقة العنصرية في مجال العلم والتي تمارسها الدول الغربية، ومن أجل مواجهة هذا التمييز والتغلب عليه يجب علينا تشكيل الائتلاف مع جامعات الدول الصديقة والدول المجاورة في المجال العلمي".

وأضاف محمدي أن معهده مهتم بالتعاون مع جامعة "أوفا " للعلوم والتكنولوجيا "في مختلف مجالات العلوم والبحث والتكنولوجيا" وإجراء التبادل الأكاديمي.

هذا وأعلن فيكتور سادوفنيتشي رئيس جامعة "موسكو" الحكومية رئيس اتحاد العمداء الروس في 17 أبريل الجاري إن الاتحاد يخطط لتشكيل تحالفات بين جامعات دول "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون. أما إيران فتعد عضوا كامل الحقوق في كل من هاتين المنظمتين الدوليتين.

وفي نوفمبر 2023 دعا نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني بيمان صالحي إلى توسيع التعاون العلمي الروسي الإيراني في مجال منتجات التكنولوجيا الفائقة، وأشار إلى أن الجانب الإيراني منفتح على التعاون.

المصدر: تاس