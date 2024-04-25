علييف: لن نزود كييف بالسلاح رغم مناشداتها

شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أن باكو لن تزود أوكرانيا بالأسلحة، رغم مناشدات كييف لبلاده إمدادها بالأسلحة.

وأضاف علييف خلال المنتدى الدولي "COP29 الأخضر" في 23 أبريل في جامعة ADA في باكو: "لقد قدمنا ​​لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومالية بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو".

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وقال: "نشارك في إعادة إعمار مدينة إيربن في مقاطعة كييف، حيث يعيش عدد كبير من أبناء الجالية الأذربيجانية، وتقوم أذربيجان بترميم العديد من مرافق البنية التحتية الاجتماعية هناك، ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع: "نحن لا نزود أوكرانيا بالأسلحة رغم أنهم يطلبون منا ذلك... ونقول علنا ​​وعلنا ولن نفعل ذلك. المساعدات الإنسانية نعم، الأسلحة لا".

وأعرب علييف عن ثقته في أنه كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا.

وتابع: "هل أتيحت للقادة الأوكرانيين فرصة في السنوات السابقة لبناء علاقات طبيعية مع روسيا؟ أنا متأكد تماما من أنه كانت هناك فرص لذلك. لقد تحدثت للتو عن العلاقات الروسية الأذربيجانية. نحن جيران ونبني شراكات قوية مع روسيا ونتبادل احترام سيادة بلدينا ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض. ألم يكن ليحدث هذا بين روسيا وأوكرانيا؟".

المصدر: تاس