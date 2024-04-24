حملة "شريط جاورجيوس" تشمل 35 دولة هذا العام

أعلنت أولغا زانكو، رئيسة حركة "متطوعي النصر" والنائبة بمجلس الدوما الروسي، أنه خلال حملة "شريط القديس جاورجيوس" وهو رمز للنصر، سيوزع المتطوعون الشرائط في 35 دولة أجنبية هذا العام.

وقالت زانكو خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو بمناسبة انطلاق حملة "شريط القديس جاورجيوس" اليوم الأربعاء، إن "متطوعينا سيقومون بتوزيع "شرائط جاورجيوس" في 35 دولة، بينها على سبيل المثال قبرص وتركيا والكونغو والمغرب وأوزبكستان والبيرو وقرغيزستان وأذربيجان ودول أخرى".

وذكرت زانكو أن حمل "شريط جاورجيوس" محظور قانونا في بعض البلدان بما فيها أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وإستونيا.

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وأضافت أنه سيتم توزيع الشرائط في 7 آلاف نقطة جغرافية، بما في ذلك ما وراء الدائرة القطبية الشمالية، موضحة أنه إلى جانب الشريط نفسه سنقوم بتوزيع منشور يصف، من ناحية، تاريخ "شريط القديس جاورجيوس"، ومن ناحية أخرى، قواعد ارتدائه.

وقالت زانكو إنه في رأيها من الأفضل حمل "شريط جاورجيوس" على الصدر، "بجانب القلب"، وإنه "ليس صحيحا" تركيبه على الأربطة أو في الشعر أو ربطه بهوائيات السيارات.

وأضاف زانكو أن المدارس الروسية ستجري درسا خاصا حول "شريط جاورجيوس".

ويشار إلى أن "شريط القديس جاورجيوس" يتألف من ثلاثة خطوط سوداء وخطين برتقاليين، وكان يستخدم ولا يزال في تصميم العديد من الأوسمة والميداليات والجوائز العسكرية للإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي وروسيا الحديثة.

وهو يعتبر أحد رموز المجد العسكري الروسي، ويستخدم في المناسبات والفعاليات المتعلقة بالذكريات التاريخية.

المصدر: "نوفوستي"