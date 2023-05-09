 شرطة مولدوفا تبدأ بفرض غرامات على حملة شريط النصر

قالت قناة "ساليوت مولدوفا" على تيلغرام، إن شرطة مولدوفا بدأت بفرض غرامات على كل من يحمل أو يعرض شريط النصر (شريط القديس غيورغي) علنا.

ونوهت القناة، بأن المواطنين سيحاولون الاعتراض على هذه الغرامات في المحاكم والتأكيد على أنهم وضعوا هذه الشرائط تخليدا لذكرى أسلافهم الذين قاتلوا في الحرب الوطنية العظمى.

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وقال أحد سكان عاصمة مولدوفا للقناة: "تفرض الشرطة الغرامات مخالفة لتعليمات قرار المحكمة الدستورية، الذي بموجبه لكل شخص الحق في ارتداء الشريط، إذا لم يكن له علاقة بالدعاية والترويج للحرب. أنا على سبيل المثال، حملت الشريط لتخليد ذكرى أجدادي وأسلافي، الذين حملوا أوسمة عليها نفس الشريط. سأعترض على هذه الغرامة في المحكمة، لأنها غير قانونية".

ولكن على الرغم من المخالفات الباهظة، يرتدي العديد من المشاركين في فعاليات يوم النصر في كيشيناو، شريط النصر (شريط القديس غيورغي) علنا بما في ذلك الرئيس السابق إيغور دودون.

في 11 أبريل، قضت المحكمة الدستورية في مولدوفا بأن الحظر المفروض على ارتداء شريط النصر ورمزي V و ​​Z قد تم فرضه بشكل قانوني، ولكن لا يمكن تطبيق العقوبة على استخدامها إلا إذا تم استخدامها لتبرير أو تمجيد العدوان العسكري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعرض هذا القرار، لانتقادات من سياسيين ونشطاء مدنيين لاحتمال وجود تفسيرات مختلفة.

المصدر: نوفوستي