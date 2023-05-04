قال فيوريل سيرناوتانو رئيس مفتشية شرطة مولدوفا، إن عرض شريط النصر (شريط القديس غيورغي) في مولدوفا ممنوع، ومخالفته غرامة تصل إلى 500 دولار للأفراد وحتى 1670 دولارا للمؤسسات.

وأضاف: "إذا لم يكن الشريط ذو اللونين جزءا من وسام أو ميدالية، فهو محظور، مثله مثل رمزي V و Z. لا يتم إنتاج هذه الأشرطة على أراضي مولدوفا، بل يتم استيرادها بشكل أساسي من الخارج". Delete

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وتابع سيرناوتانو: "سيتم توثيق كل حالة ومراجعتها وتقييمها من منظور القانون. ومن السخف الاعتقاد بأن حمل واستعراض الشريط مسموح، وفقط يحظر الاستعمال والحيازة والبيع".

في 11 أبريل، قضت المحكمة الدستورية في مولدوفا بأن الحظر المفروض على ارتداء شريط النصر ورمزي V و ​​Z قد تم فرضه بشكل قانوني، ولكن لا يمكن تطبيق العقوبة على استخدامها إلا إذا تم استخدامها لتبرير أو تمجيد العدوان العسكري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعرض هذا القرار، لانتقادات من سياسيين ونشطاء مدنيين لاحتمال وجود تفسيرات مختلفة.

المصدر: نوفوستي