الداخلية الأوكرانية: غرامة مالية على حمل شريط القديس غيورغي

قالت وزارة داخلية أوكرانيا، في تذكير للمواطنين عشية عيد النصر، إن استخدام الرموز السوفيتية، يعتبر مخالفة للقانون ويحمّل من يقوم به المسؤولية الإدارية والجنائية.

وشددت الوزارة في بيانها، على أنه لا يزال ساريا في أوكرانيا "الحظر على استخدام رموز الأنظمة الشمولية". ويقضي القانون الأوكراني، بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على "جريمة إنتاج وتوزيع الرموز الشيوعية". بالإضافة إلى ذلك، هددت وزارة الداخلية الأوكرانية بفرض غرامة من 32 إلى 96 دولارا، على ارتداء وتوزيع وترويج شريط القديس غيورغي الذي يعتبر، من رموز النصر.

تم اعتبارا من عام 2015 تطبيق قانون إلغاء الرموز الشيوعية في أوكرانيا، الذي ينص على حظر استخدام الرموز السوفيتية، وإدانة النظام الشيوعي السوفيتي.

المصدر: لينتا رو